أخبار البلد

مع اقتراب الدراسة.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر رسميًا

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر
رشا عوني

أيام قليلة و تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر2025، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، ويترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة صرف مرتبات شهر سبتمبر بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة .

موعد صرف مرتبات سبتمبر

يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

ويتم صرف مرتبات سبتمبر لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.

موعد صرف مرتبات سبتمبر

صرف مرتبات سبتمبر بالزيادة الجديدة 

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم 24 من الشهر بالزيادة الاخيرة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين دخول الموظفين بدءا من يوليو الماضي.

مكان صرف مرتبات شهر سبتمبر2025

ستكون المرتبات متاحة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 24 سبتمبر في الأماكن التالية ..

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 من خلال فروع البنوك.

- كما تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- فيما تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

موعد صرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبروديسمبر

وفيما يلي مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية..

  • شهر أكتوبر: بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 23 أكتوبر، بينما تصرف المتأخرات والمستحقات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.
  • شهر نوفمبر: بدء صرف المرتبات من 24 نوفمبر، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
  • شهر ديسمبر: بدء صرف المرتبات من 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
رئيس الوزراء 

رفع الحد الأدنى للأجور

وزير المالية أحمد كوجك أكد أن الزيادة الأخيرة في الأجور تُعد من أكبر الزيادات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، فيما تم منح أقل درجة وظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. 

جدول مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدني للأجور

يظهر الجدول التالي الحد الأدنى للأجور وقيم المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة:

  • الممتازة 13500 جنيه شهريًا
  • العالية 11250 جنيهًا شهريًا
  • مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا
  • الأولى 8500 جنيه شهريًا
  • الثانية 8000 جنيه شهريًا
  • الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا
  • الرابعة 7000 جنيه شهريًا
  • الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا
  • السادسة 7000 جنيه شهريًا.
