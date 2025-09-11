قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفوري مع بلاغ العثور على تمساح بالإسكندرية
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تستعد وزارة المالية خلال الـ13 يومًا المقبلة في بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة للشهر الثالث منذ بداية العام المالي 2025/2026 الجاري.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن بداية تجهيز الجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة، لعمليات تسليم مرتبات شهر سبتمبر 2025 الحالي للموظفين بالدولة.

تفاصيل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وفقا لمستهدفات وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية بعمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري، والتي تتضمن استحقاق الرواتب لكل الموظفين بالدولة على مستوي أكثر من 57 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة.

المرتبات والمعاشات

الفئات المعنية بصرف مرتبات شهر سبتمبر

حددت وزارة المالية عدد من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وهم من الموظفين

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب
المرتبات والمعاشات

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لأكثر من 57 وزارة وهية ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام

مواعيد صرف المرتبات

يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.

المرتبات والمعاشات

التنسيق مع البنوك

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

