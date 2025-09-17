قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط عزلة متزايدة.. الأسهم الإسرائيلية تسجل أطول سلسلة خسائر في 18 شهرا
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يتبادلان الأوسمة.. فيديو
وزير الخارجية يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في دعم قطاع غزة | صور
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة .. أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة، التي أقرّتها الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يوليو الماضي، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاعات الأسعار.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وأوضحت الوزارة، أن مرتبات شهر سبتمبر 2025، تصرف للعاملين بالدولة، بدءًا من يوم 24 سبتمبر وتستمر حتى يوم الجمعة 27 من ذات الشهر، ويحق للموظفين صرف مرتباتهم في أي وقت بعد اليوم المخصص لجهاتهم الحكومية وحتى نهاية الشهر.

واقرأ أيضًا:

المرتبات والمعاشات

أماكن صرف المرتبات

وأشارت إلى أن الموظفين في إمكانهم صرف الرواتب من خلال طرق مختلفة، متمثلة في الآتي: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي”.

وأهابت على المواطنين بعدم الازدحام والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، عند صرف المرتبات، وذلك لتسهيل إجراءات صرف مستحقات العاملين وتنظيم عملية الحصول على المرتبات بما يضمن السيولة وتفادي الزحام، حفاظًا على سلامة الموظفين.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2025

وأوضحت أن مرتبات شهر سبتمبر 2025 تُصرف يوم 24-9-2025، للفئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

زيادة المرتبات

فيما تُصرف المرتبات يوم 25-9-2025 للفئات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد صرف مرتبات الأشهر المقبلة

وعن مرتبات الأشهر المقبلة، أوضحت الوزارة، أن مرتبات شهر أكتوبر 2025، تُصرف ابتداءً من يوم 23 أكتوبر المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، فيما تُصرف مرتبات شهر نوفمبر يوم 24 من ذات الشهر، بينما تُصرف مرتبات شهر ديسمبر يوم 24 من الشهر نفسه.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

بدأت الحكومة في يوليو الماضي تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة جميعًا، وذلك وفقًا لتوجيهات رئاسية تستهدف دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة الأوضاع الاقتصادية.

مرتبات شهر سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة وزارة المالية أماكن صرف المرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

المزيد