خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة .. أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة، التي أقرّتها الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يوليو الماضي، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاعات الأسعار.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وأوضحت الوزارة، أن مرتبات شهر سبتمبر 2025، تصرف للعاملين بالدولة، بدءًا من يوم 24 سبتمبر وتستمر حتى يوم الجمعة 27 من ذات الشهر، ويحق للموظفين صرف مرتباتهم في أي وقت بعد اليوم المخصص لجهاتهم الحكومية وحتى نهاية الشهر.

أماكن صرف المرتبات

وأشارت إلى أن الموظفين في إمكانهم صرف الرواتب من خلال طرق مختلفة، متمثلة في الآتي: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي”.

وأهابت على المواطنين بعدم الازدحام والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، عند صرف المرتبات، وذلك لتسهيل إجراءات صرف مستحقات العاملين وتنظيم عملية الحصول على المرتبات بما يضمن السيولة وتفادي الزحام، حفاظًا على سلامة الموظفين.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2025

وأوضحت أن مرتبات شهر سبتمبر 2025 تُصرف يوم 24-9-2025، للفئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

فيما تُصرف المرتبات يوم 25-9-2025 للفئات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد صرف مرتبات الأشهر المقبلة

وعن مرتبات الأشهر المقبلة، أوضحت الوزارة، أن مرتبات شهر أكتوبر 2025، تُصرف ابتداءً من يوم 23 أكتوبر المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، فيما تُصرف مرتبات شهر نوفمبر يوم 24 من ذات الشهر، بينما تُصرف مرتبات شهر ديسمبر يوم 24 من الشهر نفسه.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

بدأت الحكومة في يوليو الماضي تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة جميعًا، وذلك وفقًا لتوجيهات رئاسية تستهدف دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة الأوضاع الاقتصادية.