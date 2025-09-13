قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسؤول بـ المالية: مصر تصعد للمرتبة الثامنة في مؤشر شفافية الموازنة المفتوحة

سارة عيد
سارة عيد
محمد يحيي

أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن الشفافية المالية من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة ورغم أهميتها مؤكدة أنها لم تتوقف فقط عند مجرد إصدار البيانات، موضحة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية  تسعي  لاستخدام تلك البيانات على نطاق أوسع لتعزيز مفاهيم التثقيف المالي وإشراك الجمهور خاصة الشباب من الجامعات والمدارس. 

أضافت في تصريحات لها علي هامش اطلاق النسخة السنوية الـ12 من اصدارات موازنة المواطن؛ أن الوزارة في تحسين مؤشرات الشفافية من خلال إصدار التقارير حول دورة إعداد وتنفيذ الموازنة، وزيادة المشاركة المجتمعية لأن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية تولى اهتمامًا دائمًا بالابتكار وإشراك الشباب في صنع السياسات واتخاذ القرار، وأن الشفافية ليست هدفًا في حد ذاتها بل وسيلة ينعكس أثرها المباشر على تحسين وجودة حياة المواطنين.

أشارت إلي أن  جهود وحدة الشفافية  ساهمت مؤخراً في ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة لنشر البيانات المالية بشكل تراكمي بنحو 36 نقطة مئوية ليصل إلى 49/100 في عام 2023 مقارنة بنحو 13/100 في عام 2012، ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 47/100.

 كما صعدت مصر إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في "مؤشر مشاركة الجمهور"بعد أستراليا وفرنسا وفقاً لنتائج مسح الموازنة المفتوحة (OBS)  في دورته الأخيرة لعام 2023 والصادر في مايو 2024 ، مع الحفاظ على مكانتها في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر ذاته للدورة الثانية على التوالي وتليها الأردن والمغرب، لتقفز بنحو 16 نقطة مئوية محققة 35/100 نقطة في عام 2023، ارتفاعاً من 19/100 نقطة في 2021 ولتتعدى بذلك أيضاً المتوسط العالمي البالغ 16/100 نقطة في عام 2023.

 بالإضافة إلى صعود مصر لتحقق نحو 54/100 نقطة في عام 2023 في مؤشر الرقابة على الموازنة لتقفز بنحو 10 درجات ارتفاعاً من 44/100 نقطة في عام 2021 ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة مئوية لأول مرة.

سارة عيد الشفافية المالية اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية مفاهيم التثقيف المالي السياسيات المالية مؤشر شفافية الموازنة نشر البيانات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ترشيحاتنا

صلاة الاستخارة

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب

صلاة الجماعة

ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ في حرف الراء؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة

ما حكم سنة تحية المسجد بعد إقامة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

افتكاسة جديدة .. طريقة عمل السمك بالعنب الاحمر والصوص الأخضر| شاهد شكله

السمك بالعنب
السمك بالعنب
السمك بالعنب

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد