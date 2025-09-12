قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل قبول الحكومة استثمارات جديدة بـ 3.44 مليار دولار

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

كشفت وزارة المالية عن قبولها فعليا استثمارات مالية غير مباشرة من المؤسسات المالية وعددا من المستثمرين الدولين والمحليين؛ وذلك بغرض دعم الاقتصاد القومي.

أكد تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، ان جملة الاستثمارات المالية غير المباشرة وصلت إلى 165.6 مليار جنيه بما يعادل 3.44 مليار دولار.

حسبما ذكر التقرير فإن الحكومة استهدفت طرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه في المتوسط بما يعادل 1.77 مليار دولار.

وجاءت اجراءات قبول الاستثمارات المالية غير المباشرة بهدف السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري للعمل على طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة، لدعم الموزانة العامة وتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وتضمنت تلك الاستثمارات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.

وقبلت وزارة المالية استثمارات في أجل 364 يوما بقيمة 72 مليار جنيه تضمنت 388 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المطروح به أجل 364 يوما نحو 25.702% وأقل سعر بنسبة 25.499% و أعلى سعر بنسبة 25.75%.

في المقابل وصلت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 93.6 مليار جنيه من أصل 35 مليارا كانت مستهدفة، لتشمل بذلك 424 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية

وبلغت نسبة الفائدة المقدمة للأجل نحو 26.565% في المتوسط وأقل سعر بنسبة 26.29% وأعلي سعر بنسبة 26.689%.

وزارة المالية المؤسسات المالية استثمارات غير مباشرة اخبار مصر مال واعمال الفجوة التمويلية الموازنة العامة أذون خزانة أجل 364 يوما أجل 182 يوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

ترشيحاتنا

مستقبل وطن

مستقبل وطن: الوساطة المصرية بين إيران والطاقة الذرية أثمرت اتفاقًا تاريخياً

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: البنك الدولي شريك استراتيجي في حوكمة الدين ودعم الإصلاح الاقتصادي.. نواب: خطوة لدعم النمو وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين معيشة المواطنين

محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

برلماني يطالب قمة الدوحة باتخاذ قرار بمقاطعة أى دولة تدعم الاحتلال عسكرياً

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد