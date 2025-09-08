«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

كشف وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كجوك، عن تفاصيل تتعلق باسم عائلته ودور شقيقه الأكبر كريم كوجاك في استقراره الشخصي والمهني.

وأوضح كجوك، خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على قناة الحياة، أن شقيقه الفنان كريم، الذي يصفه بأنه "أخوه الكبير ومن أقرب الناس إليه"، كان له الفضل في تغيير وتطوير اسم العائلة.

وأضاف الوزير أن اسم العائلة الأصلي هو "كجوك"، لكن شقيقه كريم قرر تغييره إلى "كوجاك"، وهو الاسم الذي استقر عليه حاليًا، معربًا عن امتنانه وتقديره لدور شقيقه في هذا القرار.

كما كشف الدكتور أحمد كجوك عن جانبه الإنساني وهواياته الشخصية، مؤكدًا حبه الكبير لكرة القدم والرياضة بوجه عام. وأوضح أنه لعب في عدة أندية داخل مصر وخارجها، بدأها في نادي هليوبوليس قبل أن ينتقل إلى أندية أكبر، مشيرًا إلى أنه شغل مركز المهاجم ثم لاعب خط الوسط، مضيفًا: «أنا أهلاوي وأحب النادي الأهلي».

وتحدث وزير المالية للمرة الأولى عن الجانب الإنساني للمسؤولين الحكوميين، لافتًا إلى أنه، مثل أي موظف أو مواطن عادي، يحتاج عند عودته إلى منزله ومجتمعه أن يسمع كلمة طيبة بدلاً من العتاب المستمر.

وقال: «جميعنا نحب أن نسمع إشادة بما نقوم به، وليس عتابًا أو تساؤلًا من نوع: إنتو عاملين فينا إيه؟».

وحول ما إذا كان الناس تظلم وزير المالية، أجاب كجوك: «أحلم أن تتغير هذه النظرة، فهناك وزارات مطالَبة باتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية، لكن هذا لا ينفي أن دور وزارة المالية أكبر بكثير من مجرد أرقام ومؤشرات مالية»، موضحًا أن الوزارة تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المصري وفي حياة المواطنين اليومية.