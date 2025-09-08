قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية يطمئن المواطنين بشأن الإيجار القديم والضرائب العقارية

وزير المالية
وزير المالية

في حوار خاص مليء بالمكاشفة والانفرادات، استضاف برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، وزير المالية د. أحمد كجوك، في أول ظهور له بالبرنامج، حيث فتح قلبه للحديث عن أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل المواطنين.

وزير المالية يبعث برسائل طمأنة حول «الإيجار القديم» والضرائب العقارية

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد آليات واضحة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إيجاد حلول تراعي جميع الأطراف، مع توفير تسهيلات وخيارات بديلة تحقق التوازن والعدالة.

وأوضح وزير المالية د. أحمد كجوك، أن منصة إلكترونية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا لتكون جسرًا للتواصل بين المواطنين والحكومة، بما يسهم في معالجة الملف بشكل عملي ومنظم.

وفيما يتعلق بـ الضريبة العقارية، كشف وزير المالية د. أحمد كجوك، أن الوزارة تدرس حزمة من التسهيلات تجعل من سداد الضريبة أمرًا بسيطًا وسهلًا، سواء عبر الدفع الإلكتروني أو من خلال الهاتف المحمول، مع إمكانية تقسيطها على مدار العام. 

وأضاف وزير المالية د. أحمد كجوك، أن هناك مقترحات لتوسيع قاعدة الإعفاءات، حتى يشعر المواطن بأن الضريبة مقبولة وعادلة، وتتحول إلى التزام طوعي يعزز الثقة بين الدولة والأفراد.

كما شدد وزير المالية على أهمية تغيير الصورة الذهنية عن الضرائب، داعيًا وسائل الإعلام إلى القيام بدور حيوي في شرح السياسات الاقتصادية وتبسيطها للجمهور، بما يعزز جسور الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مشيرًا إلى أن بعض القضايا تُركت لعقود طويلة دون حسم، الأمر الذي يتطلب قرارات جريئة قد لا تلقى إجماعًا، لكنها ضرورية للمستقبل.

وخلال اللقاء، تطرق الحوار إلى ملفات عديدة من بينها التضخم، استقرار الأسعار، والتصدير، إلى جانب التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على الأوضاع وتحقيق التوازن. 

ولم يخلُ اللقاء من البُعد الإنساني، حيث تحدث الوزير عن حياته الخاصة وأسرته وكيفية التوفيق بين المسؤوليات الرسمية ومقتضيات الحياة العائلية.

واختتم كجوك حديثه برسائل طمأنة للمواطنين قائلاً إن الحكومة تسعى دائمًا لإيجاد حلول واقعية تضمن مصلحة الجميع، وأن التعاون بين الدولة والمجتمع هو السبيل لتجاوز التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

