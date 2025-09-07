نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي تمديد فترة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025. 

ويعد هذا الموعد آخر فرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم حيث تم غلق باب التقديم رسميًا بعدها.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وفق ما أكدته وزارة التعليم العالي، فإنه من المقرر إعلان النتيجة خلال فترة تتراوح ما بين 48 إلى 72 ساعة بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات، أي من المتوقع أن تظهر النتيجة ما بين يومي 9 و10 سبتمبر 2025. 

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من أعمال فرز الرغبات وإعلان الكليات والمعاهد التي تم ترشيح الطلاب إليها، لبدء العام الجامعي الجديد في موعده المحدد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

عقب الإعلان الرسمي للنتيجة، يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني واستخراج بطاقة الترشيح عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق: tansik.digital.gov.eg.

الضغط على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

الاطلاع على اسم الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها ضمن أوراق القيد بالكلية أو المعهد.

بدء إجراءات القيد والتسجيل

بعد استخراج بطاقة الترشيح، يتعين على الطالب التوجه مباشرة إلى الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه، لتسليم الأوراق الرسمية المطلوبة واستكمال إجراءات القيد والتسجيل. 

وتشمل الأوراق المطلوبة عادة: شهادة الثانوية العامة الأصلية، شهادة الميلاد، صورة من بطاقة الرقم القومي، وعدد من الصور الشخصية.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة

تتيح المرحلة الثالثة للطلاب فرصة الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد التي ما تزال بها أماكن شاغرة، ومن أبرزها:

كليات الحقوق

كليات الآداب

كليات الخدمة الاجتماعية

كليات السياحة والفنادق

كليات التربية النوعية

المعاهد العليا الحكومية والخاصة في تخصصات الحاسبات والمعلومات، نظم المعلومات، وتخصصات أخرى متنوعة.

الحد الأدنى للقبول

يذكر أن القبول في المرحلة الثالثة يتم بناءً على الحد الأدنى الذي حددته وزارة التعليم العالي، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول هذا العام 205 درجات لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، مما يتيح الفرصة لعدد كبير من الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي أو المعاهد.

