كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

62.1 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (النظامين القديم والحديث) يوم الأحد القادم ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

https://tansik.digital.gov.eg/

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

أوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصدي البلد، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستظهر خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة وغلق باب التسجيل.

موعد تسجيل طلاب الدور الثاني رغباتهم بتنسيق الجامعات 

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

وأكدت الوزارة ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025، عن مؤشرات تنسيق 2025 علمي وأدبي، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من 50 % فأكثر في عدد من الجامعات.
مؤشرات كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمى وأدبي

استنادًا إلى تنسيق العام الماضي، من المتوقع أن تتاح العديد من الكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة لتقبل الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 50% و 65%. يرجى ملاحظة أن هذه الأرقام هي مؤشرات استرشادية من العام الماضي وقد تتغير، معرفة ذلك من خلال هذا الرابط اضغط هنا لمعرفة كافة مؤشرات المرحلة الثالثة 2025.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025


مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%، و59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق المرحلة الثالثة 2025 نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2025

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حسام حسن

حسام حسن يرفض خروج لاعبي المنتخب قبل تحية الجماهير في استاد القاهرة

محمود صابر

محمود صابر يعبر عن سعادته بالإنضمام لمنتخب مصر

منتخب مصر

مصر تعزز صدارتها …تعرف علي ترتيب المجموعة بعد الجولة السابعة

مهيب عبد الهادي

بعد فوز منتخب مصر ..مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

