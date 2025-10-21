الأردن: مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية النفط واستقبال 117 ألف برميل حتى يناير 2026

أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن المباحثات لا تزال جارية مع الجانب العراقي لتمديد أو تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بتزويد المملكة بالنفط الخام لمدة عام إضافي، بعد انتهاء العمل بها يوم 26 يونيو الماضي، بنفس الشروط والمواصفات الواردة في الاتفاقية السابقة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين.

وفي هذا السياق، استقبلت مصفاة البترول في مدينة الزرقاء 117,182 برميل من النفط الخام العراقي خلال الفترة من 11 حتى 19 أكتوبر الجاري، في استكمال للكميات التي لم يتم تحميلها سابقا لأسباب لوجستية.

وقد استؤنفت عمليات التحميل يوم 5 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 31 يناير 2026، لضمان تزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.