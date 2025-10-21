قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

دفاع المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية يطلب الكشف عن قواه العقلية

المجني عليه والجاني
المجني عليه والجاني
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت جلسة التجديد بحبس المتهم في قضية مقتل طفل علي يد صديقه في واقعة الصاروخ الكهربائي، قيام دفاع المتهم بطلب توقيع كشف سلامة القوي العقلية والنفسية له.

واستمعت جهات التحقيق خلال اليومين الماضيين الي اقول والد واخوات الجاني وبعض شهود العيان والجيران.

كما قررت النيابة التحفظ علي الأب علي ذمة تحريات مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية حول حقيقة مشاركته في الحادث الأليم.

كشفت التحقيقات في قضية مقتل طفل علي يد زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي، عدد من المشاهد الصادمة والبعيدة عن الشارع المصري.

وكان من بين المشاهد المؤسفة  هو قيام الطفل يوسف ايمن بقتل زميله في الدراسة وتحويل جثته الي أشلاء  باستخدام ادوات والده والذي يعمل نجار وهي الشاكوش والصاروخ الكهربائي « البطارية ».

وبحسب جيران القتيل، فإن الأب دائم التغيب عن المنزل بسبب ظروف عمله، كذلك الام والتي انفصلت عن الأب قبل سنوات قليلة وتركت خلفها ٣ أطفال وتزوجت من آخر.

أثارت التحقيقات في واقعة مقتل طفل علي يد زميله في واقعة الصاروخ والكهربائي بمحافظة الإسماعيلية، علي مدار الأيام القليلة الماضية، عدة مفاجأة صادمة.
من جانبها كشفت مصادر رسمية  مطلعة منوط لها التحقيقات الموسعة في القضية التي هزت الرأي العام المصري، عن قيام الطفل المتهم بإنشاء جروب بغرض النصب علي المواطنين تحت مسمي مؤسسة لعلاج الادمان، يقوم من خلالها بجمع الأموال كعربون من  الراغبين في التعافي من تعاطي وإدمان المواد المخدرة بتحويل مبالغ مادية علي محفظة الموبايل.

نفي تقرير الطب الشرعي ما أثير حول  وجود علاقة بين الطفلين « المجني والمجني عليه » في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسماعيلية ، عدم وجود أي آثار تدل علي وجود علاقة جنسية شاذة بين الطفلين ، وذلك بعدما خضع المتهم للفحص الدقيق.


واصطحبت جهات التحقيق الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بمنشار كهربي، إلى مسرح الجريمة المرة الثانية  بحثا عن أدلة جديدة حول الواقعة، وذلك للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين مشاركين الجاني وقت تنفيذ الجريمة.

وسط إجراءات أمنية مشددة ظهر الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية في مسرح الجريمة، رفقة جهات التحقيق، بحثا عن أدلة جنائية جديدة.

و أمرت جهات التحقيق بالقيام بإجراء التحريات التكميلية حول الحادث، وتوضيح علاقة والد المتهم بالجريمة وما إذا كان مشاركا بها من عدمه.


وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق إيداع الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بصاروخ كهربي، مركز رعاية 15 يوما لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للمحاكمة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية سفاح الإسماعيلية

