أول تعليق من رشوان توفيق على تقديم لن أعيش فى جلباب أبي 2| خاص

كشف الفنان رشوان توفيق ، عن رأيه فى تقديم جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي، وهو ما اعلن عنه الفنان عمر محمد رياض ، مؤكدا أن هناك فكرة لتقديم العمل بصورة مختلفة.

وقال رشوان توفيق، فى تصريح خاص لصدى البلد : ليس هناك ما يمنع من تقديم جزء ثاني من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي ، الذى يعد أحد أيقونات الدراما المصرية، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ما الفكرة التى يمكن أن تقدم من خلالها جزء ثان من العمل.

وأضاف رشوان توفيق : المسلسل ضم مجموعة كبيرة من المبدعين والنجوم وهو ما ساهم بشكل كبير فى نجاح العمل، وعلى رأسهم المؤلف مصطفى محرم والذى غزل خيوطه بسلاسة من خلال رواية لاحسان عبد القدوس ، كان على رأس هذا العمل نجم كبير مثل الراحل نور الشريف والمخرج العبقري أحمد توفيق.

وأوضح رشوان توفيق : علينا أن ننتظر الفكرة خاصة أن مر على هذا العمل ما يقرب من 25 عاما ، وبالتالي هذا يسمح بتقديم دراما مختلفة تحاكي المتغيرات التى طرأت على المجتمع فى هذه الفترة.

ابن محمد رياض يعلن تقديم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي 2

وتصدر الفنان عمر محمد رياض ، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته المفاجئة لموقع صدى البلد، والتي أعلن فيها عن بدء التحضيرات لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، أحد أبرز أعمال الدراما المصرية في التسعينيات.

وكشف رياض ، أن الجزء الجديد سيشهد مشاركة وجوه شابة جديدة، إلى جانب عدد من أبطال العمل الأصليين، مؤكدًا أن القصة ستكون مختلفة في أحداثها لكنها مستوحاة من روح الجزء الأول، مع العديد من المفاجآت الدرامية التي تهدف إلى جذب اهتمام الجمهور المعاصر.

وقال نجل الفنان محمد رياض، أحد أبطال الجزء الأول الذي جسد دور "عبد الوهاب"، إن القائمين على العمل حريصون على تقديم جزء ثانٍ يليق بتاريخ المسلسل وجمهوره، موضحًا أن ورش الكتابة بدأت بالفعل في رسم الخطوط الدرامية الأولى، مع التشاور حول الأبطال المشاركين في العمل.

ويُعد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة النجم الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، من المسلسلات الأيقونية في تاريخ الدراما المصرية، وقد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضه الأول، ولا يزال يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة حتى اليوم.