قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من رشوان توفيق على تقديم لن أعيش فى جلباب أبي 2| خاص

رشوان توفيق
رشوان توفيق
أحمد إبراهيم

كشف الفنان رشوان توفيق ، عن رأيه فى تقديم جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي، وهو ما اعلن عنه الفنان عمر محمد رياض ، مؤكدا أن هناك فكرة لتقديم العمل بصورة مختلفة. 

وقال رشوان توفيق، فى تصريح خاص لصدى البلد : ليس هناك ما يمنع من تقديم جزء ثاني من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي ، الذى يعد أحد أيقونات الدراما المصرية، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ما الفكرة التى يمكن أن تقدم من خلالها جزء ثان من العمل. 

وأضاف رشوان توفيق : المسلسل ضم مجموعة كبيرة من المبدعين والنجوم وهو ما ساهم بشكل كبير فى نجاح العمل، وعلى رأسهم المؤلف مصطفى محرم والذى غزل خيوطه بسلاسة من خلال رواية لاحسان عبد القدوس ، كان على رأس هذا العمل نجم كبير مثل الراحل نور الشريف والمخرج العبقري أحمد توفيق. 

وأوضح رشوان توفيق : علينا أن ننتظر الفكرة خاصة أن مر على هذا العمل ما يقرب من 25 عاما ، وبالتالي هذا يسمح بتقديم دراما مختلفة تحاكي المتغيرات التى طرأت على المجتمع فى هذه الفترة. 

ابن محمد رياض يعلن تقديم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي 2

وتصدر الفنان عمر محمد رياض ، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته المفاجئة لموقع صدى البلد، والتي أعلن فيها عن بدء التحضيرات لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، أحد أبرز أعمال الدراما المصرية في التسعينيات.

وكشف رياض ، أن الجزء الجديد سيشهد مشاركة وجوه شابة جديدة، إلى جانب عدد من أبطال العمل الأصليين، مؤكدًا أن القصة ستكون مختلفة في أحداثها لكنها مستوحاة من روح الجزء الأول، مع العديد من المفاجآت الدرامية التي تهدف إلى جذب اهتمام الجمهور المعاصر.

وقال نجل الفنان محمد رياض، أحد أبطال الجزء الأول الذي جسد دور "عبد الوهاب"، إن القائمين على العمل حريصون على تقديم جزء ثانٍ يليق بتاريخ المسلسل وجمهوره، موضحًا أن ورش الكتابة بدأت بالفعل في رسم الخطوط الدرامية الأولى، مع التشاور حول الأبطال المشاركين في العمل.

ويُعد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة النجم الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، من المسلسلات الأيقونية في تاريخ الدراما المصرية، وقد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضه الأول، ولا يزال يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة حتى اليوم.

رشوان توفيق الفنان رشوان توفيق أعمال رشوان توفيق مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي أبطال مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الأطر التكنولوجية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

البيئة تشارك فى مؤتمر "التغيرات البيئية في مصر" بالمجلس الأعلي للثقافة

فرص العمل المتاحة

285 فرصة عمل بشركة بالسويس براتب يصل إلى 17500 جنيه

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يتابع مستجدات منظومة دعم وصرف الألبان الصناعية العلاجية

بالصور

في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

المزيد