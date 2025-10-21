سليم الترك يخطف الأنظار في «لينك»

حظي الفنان الشاب سليم الترك بإشادات جماهيرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تألقه في عدد من مشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل «لينك»، الذي يُعرض حاليًا على شاشة DMC ومنصة Watch It، من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، وتأليف محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج إيمان أبو الدهب.

وقدم سليم الترك شخصية زياد بحس تمثيلي صادق وأداء مفعم بالمشاعر، خاصة في المشاهد التي جمعته بالفنان الكبير سيد رجب، والتي تفاعل معها الجمهور بقوة عبر السوشيال ميديا، مؤكدين أنه يمتلك موهبة واعدة وحضورًا مميزًا أمام الكاميرا.

ونجح سليم في نقل الانفعالات الإنسانية لشخصية زياد بين الغضب والتمرد والحيرة، في أداء متوازن لفت الأنظار واعتُبر من أبرز مفاجآت العمل.

ويواصل مسلسل «لينك» تصدره قوائم المشاهدة على المنصات الرقمية، محققًا تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا بفضل جودة الكتابة والإخراج، وأداء أبطاله الذي يجمع بين القوة والصدق الفني.

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.