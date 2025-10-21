قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
سليم الترك يخطف الأنظار في «لينك»

أحمد إبراهيم

حظي الفنان الشاب سليم الترك بإشادات جماهيرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تألقه في عدد من مشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل «لينك»، الذي يُعرض حاليًا على شاشة DMC ومنصة Watch It، من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، وتأليف محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج إيمان أبو الدهب.

وقدم سليم الترك شخصية زياد بحس تمثيلي صادق وأداء مفعم بالمشاعر، خاصة في المشاهد التي جمعته بالفنان الكبير سيد رجب، والتي تفاعل معها الجمهور بقوة عبر السوشيال ميديا، مؤكدين أنه يمتلك موهبة واعدة وحضورًا مميزًا أمام الكاميرا.

ونجح سليم في نقل الانفعالات الإنسانية لشخصية زياد بين الغضب والتمرد والحيرة، في أداء متوازن لفت الأنظار واعتُبر من أبرز مفاجآت العمل.

ويواصل مسلسل «لينك» تصدره قوائم المشاهدة على المنصات الرقمية، محققًا تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا بفضل جودة الكتابة والإخراج، وأداء أبطاله الذي يجمع بين القوة والصدق الفني.

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

 «لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

شيخ الأزهر

بيت الزكاة والصدقات المصري يواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا ببرنامج "سند" النقدي الشهري.. المستندات المطلوبة

الليلة الختامية للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين في مصر

تفاصيل الليلة الختامية للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين في مصر

الجامع الأزهر

أزهر بودكاست يستكمل سلسلة حلقاته ويلقي الضوء على التاريخ الوطني المعاصر للأزهر الشريف

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

