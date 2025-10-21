قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فى ذكراه.. موقف غير حياة حسن عابدين أمام قبر الرسول وهروبه من الإعدام

حسن عابدين
حسن عابدين
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسن عابدين، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحل عن عالمنا في 5 نوفمبر عام 1989، عن عمر يناهز الـ 58 سنة.

حياة حسن عابدين

ولد الفنان حسن عابدين ، في محافظة بني سويف وهو من الممثلين الذين تركوا علامة واضحة، حيث مثل أدوار مميزة في السينما والمسرح إلى أن أصبح ممثلًا تليفزيونيًا.

وقام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في وقتها ومن بينها المسلسل الشهير "أهلًا بالسكان" بالإضافة إلى عمله في سهرات تليفزيونية وأدوار عديدة ومتميزة في مسرحيات رائعة مثل دوره في مسرحية عش المجانين ودوره في مسرحية علي الرصيف مع الفنانة سهير البابلي وكذلك له أدوار جميلة في السينما.

موقف مثير أمام قبر الرسول

وحدث لـ حسن عابدين، موقف مثير أمام قبر الرسول (صلي الله عليه وسلم)، فأثناء زيارته لأداء مناسك العمرة، رغب الفنان الراحل في الاقتراب من القبر، فتعرف عليه حراس قبر الرسول الكريم، وطلب منه أحدهم الابتعاد عنه لأنه ممثل، حيث كان وقتها يقدم مسرحية "عش المجانين" التي كانت من أشهر الأعمال المسرحية آنذاك، وشاركه فيها الفنان الكوميدي محمد نجم.

وبعد محاولات من حسن عابدين، بإقناع الحراس برغبته الشديدة في زيارة قبر الرسول، لم تفلح المحاولات ليقرر عابدين العودة إلى القاهرة معلنا رغبته الأكيدة في اعتزال الفن.

وأكد حسن عابدين، ذلك لزميله الفنان محمد نجم حتى يساعده في تنفيذ هذه الرغبة وإنقاذا للموقف دبر له صديقه الفنان إبراهيم الشامي زيارة للشيخ محمد متولي الشعراوي حتى يهدئ من روعه وبالفعل قابل حسن عابدين الشيخ الشعراوي الذي نصحه بالعودة للفن ليقدم فنا هادفا يحارب به الفن الرخيص.

حسن عابدين وهروبه من الإعدام

هرب حسن عابدين، من حكم الإعدام وهو في عمر الـ17 عامًا، بعد انضمامه إلى المقاومة في فلسطين عام 48 بعدما قتل جنديين من الصهاينة، ولم يخرج من المحكمة إلا بعد تهديد فدائي آخر بتفجير نفسه داخل القاعة إن لم يتم الإفراج عنه وعن زملائه.

وتطوع حسن عابدين، وهو في سن الـ21 في الجيش عقب ثورة يوليو 1952، وانضم إلى المسرح العسكري بصحبة حسن حسني ليلعب أول أدواره في مسرحية عن الاستعمار الفرنسي من تأليف جمال عبدالناصر نفسه، لكنها ألغيت ولم يكتب للنجم الشاب أن يلعب دور "كليبر" الذي كان مرشحًا له.

