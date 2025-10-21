قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام صادق: رمضان صبحي خايف من الزمالك وعامل حساب لـ جماهير الأهلي
استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادية مصطفي تحيي حفلا بالموسيقى العربية .. الخميس

الفنانة نادية مصطفي
الفنانة نادية مصطفي
أحمد البهى

تستعد الفنانة نادية مصطفي لإحياء حفل غنائي يوم الخميس القادم، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 33 . 

ومن المقرر أن يقام الحفل علي مسرح الجمهورية، بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وكانت قد قالت الفنانة نادية مصطفى في تصريح  لـ"صدى البلد" إن مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث الموسيقي الأصيل ويُعد نسخة 33 منه فخرًا كبيرًا لمصر، خاصة وأنه يحمل اسم العظيمة "أم كلثوم" كوكب الشرق، التي كانت وستظل منارة الفن والإبداع في مصر والعالم العربي. وأكدت نادية أن مصر تظل منارة الفن التي احتضنت نجوم الزمن الجميل والمبدعين الحاليين .

وأوضحت أن هذا المزج بين الأصالة والابتكار يعكس قدرة مصر على الجمع بين تاريخها الفني العريق والتقنيات الحديثة، مما يجعل مهرجان الموسيقى العربية منصة هامة لاستمرار النهضة الفنية والثقافية في المنطقة.


 

الفنانة نادية مصطفي نادية مصطفي مهرجان الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 33

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

ترشيحاتنا

أعمال التطوير الجارية بمجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي

محافظ أسيوط: استكمال تطوير مجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي ضمن خطة شاملة لتحديث المنشآت الشبابية

جانب من الحدث

إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة فى الخارجة ومناشدة للمرشحين بالالتزام بالقانون

متهمين

حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
هوندا
هوندا

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
شبك السيارة
شبك السيارة

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد