نادية مصطفي تحيي حفلا بالموسيقى العربية .. الخميس

تستعد الفنانة نادية مصطفي لإحياء حفل غنائي يوم الخميس القادم، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 33 .

ومن المقرر أن يقام الحفل علي مسرح الجمهورية، بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وكانت قد قالت الفنانة نادية مصطفى في تصريح لـ"صدى البلد" إن مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث الموسيقي الأصيل ويُعد نسخة 33 منه فخرًا كبيرًا لمصر، خاصة وأنه يحمل اسم العظيمة "أم كلثوم" كوكب الشرق، التي كانت وستظل منارة الفن والإبداع في مصر والعالم العربي. وأكدت نادية أن مصر تظل منارة الفن التي احتضنت نجوم الزمن الجميل والمبدعين الحاليين .

وأوضحت أن هذا المزج بين الأصالة والابتكار يعكس قدرة مصر على الجمع بين تاريخها الفني العريق والتقنيات الحديثة، مما يجعل مهرجان الموسيقى العربية منصة هامة لاستمرار النهضة الفنية والثقافية في المنطقة.



