فن وثقافة

بين السادة الأفاضل وبنات الباشا.. ناهد السباعي تعيش انتعاشة سينمائية

ناهد السباعي
ناهد السباعي
أحمد البهى

تعيش الفنانة ناهد السباعي حالة من النشاط السينمائي، حيث من المقرر ان يعرض لها عملين دفعة واحدة خلال الفترة القادمة. 

حيث يعرض لـ ناهد السباعي فيلم" السادة الافاضل"ووتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

الفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل بجانب ناهد السباعي هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي،  هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز.

كما يعرض لناهد السباعي فيلم"بنات الباشا"، والمقرر ان يبدأ رحلته من خلال مشاركته فى مسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويشارك ناهد السباعي فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، زينة، صابرين،  مريم الخشت، أحمد مجدي، تارا عبود، سما إبراهيم، رحمة أحمد.

الفيلم ماخوذ عن رواية "بنات الباشا" الصادرة عن دار الشروق، للكاتبة نورا ناجي، وتؤلي كتابة السيناريو والحوار من تأليف الكاتب محمد هشام عبية .

الفنانة ناهد السباعي ناهد السباعي السادة الافاضل بنات الباشا

