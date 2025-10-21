مي فاروق لصدى البلد: عمري ما هبطل أغني لأم كلثوم.. وكلي فخر | فيديو خاص

أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أن المهرجان هذا العام له طابع خاص ومميز، كونه يحمل اسم "كوكب الشرق" أم كلثوم، التي تعتبرها مصدر إلهامها الأول في مشوارها الفني.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، قالت مي:

"عمري ما هبطل أغني لأم كلثوم، دي كوكب الشرق وأنا اتربيت وكبرت على حبها، وعلى الأغاني العظيمة اللي قدمتها.. صوتها ومدرستها شكلوا وجداني وخلوني أحب الفن بالشكل اللي الناس بتسمعه مني النهارده."

وكشفت مي فاروق عن تفاصيل حفلها المنتظر ضمن فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أنها ستقدم خلاله مجموعة من أشهر أغاني أم كلثوم، بالإضافة إلى عدد من أغاني ألبومها الأخير "تاريخي"، مؤكدة أن الحفل سيحمل العديد من المفاجآت التي ستسعد الجمهور.



وأضافت "المهرجان ليه قيمة كبيرة في قلوب كل الفنانين، وجمهور دار الأوبرا جمهور عظيم وعاشق للفن الحقيقي، وسعيدة إني جزء من الحدث ده السنة دي."

يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يُعد من أعرق وأهم المحافل الغنائية في الوطن العربي، ويجمع نخبة من نجوم الطرب والموسيقى في مصر والعالم العربي، ويُقام على مسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.



