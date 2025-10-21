قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه
بعد توقفها المفاجئ.. شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف تمهيدًا لدخولها غزة
انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد
10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النواب
البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف
روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي فاروق لصدى البلد: عمري ما هبطل أغني لأم كلثوم.. وكلي فخر | فيديو خاص

الفنانة مي فاروق
الفنانة مي فاروق
أوركيد سامي

أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أن المهرجان هذا العام له طابع خاص ومميز، كونه يحمل اسم "كوكب الشرق" أم كلثوم، التي تعتبرها مصدر إلهامها الأول في مشوارها الفني.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، قالت مي:
"عمري ما هبطل أغني لأم كلثوم، دي كوكب الشرق وأنا اتربيت وكبرت  على حبها، وعلى الأغاني العظيمة اللي قدمتها.. صوتها ومدرستها شكلوا وجداني وخلوني أحب الفن بالشكل اللي الناس بتسمعه مني النهارده."

وكشفت مي فاروق عن تفاصيل حفلها المنتظر ضمن فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أنها ستقدم خلاله مجموعة من أشهر أغاني أم كلثوم، بالإضافة إلى عدد من أغاني ألبومها الأخير "تاريخي"، مؤكدة أن الحفل سيحمل العديد من المفاجآت التي ستسعد الجمهور.


وأضافت "المهرجان ليه قيمة كبيرة في قلوب كل الفنانين، وجمهور دار الأوبرا جمهور عظيم وعاشق للفن الحقيقي، وسعيدة إني جزء من الحدث ده السنة دي."

يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يُعد من أعرق وأهم المحافل الغنائية في الوطن العربي، ويجمع نخبة من نجوم الطرب والموسيقى في مصر والعالم العربي، ويُقام على مسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.


 

مي فاروق اخبار الفن نجوم الفن مهرجان الموسيقى العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

صورة من داخل المدرسة

مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

صورة أرشيفية

الذهب يواصل تألقه عالميًا.. خبير يوضح أسباب الارتفاع وتوقعات المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

65 مليون دولار صينية تعيد بريق الغزل والنسيج في السخنة.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتحول إلى منصة صناعية عالمية

متحف اللوفر

ضربة موجعة للتراث الإنساني.. تفاصيل سرقة تاريخية في اللوفر هزت الثقة بأمن المتاحف العالمية

التعب المستمر

مش كويس وماتعرفش عندك إيه.. إليك طرق التغلب على التعب المزمن

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

فيديو

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد