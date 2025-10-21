فى ذكراه.. حكاية وفاة حسن الأسمر بعد عودته من الصلاة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسن الأسمر الذى برع فى تقديم عديد من الأغاني الشعبية التي لمست الوجدان، كما أنه برع فى التمثيل من خلال عدد من الأعمال الفنية التي قدمها تاركا وراءه إرثا ضخما من الأعمال.

مسيرة حسن الأسمر الفنية

ولد حسن الأسمر، بحي العباسية بالقاهرة يوم 21 أكتوبر عام 1959، بينما تنتمي أصوله إلى محافظة قنا، وهو أحد أهم مطربي الغناء الشعبي في مصر، ووصل بصوته الحزين وشكله البسيط إلى كل طبقات الشعب المصري ليصبح واحدًا منهم حتى أُطلق عليه مطرب العمال، فقد انصهروا في معاني أغانيه التي تغازل واقعهم المليء بالإصرار والمعاناة.

وشارك حسن الأسمر، في 57 عملا فنيا ما بين مسرحية ومسلسل وفيلم، ومن أشهرها مسرحية “بالو بالو” و"حمري جمري" و"جحا المصري"، ومسلسلات “أرابيسك” و"معاش مبكر" و"الزنكلوني"، وأفلام مثل “ليلة ساخنة” و"زيارة السيد الرئيس" و"بوابة إبليس" و"امرأة وخمسة ورجال".

اختفى «الأسمر» عن الأنظار 3 أعوام حتى عاد في إعلان تليفزيوني لإحدى شركات المحمول، حيث استعانت الشركة بصوته على لحن أغنيته الأشهر "كتاب حياتي يا عين"، وبعد الإعلان بأيام قليلة توفى حسن الأسمر إثر أزمة قلبية مفاجئة في يوم 7 أغسطس عام 2011.

وقال هاني الأسمر، ابن الفنان الراحل حسن الأسمر، في لقاء تلفزيوني له: "إن والده رفض تمامًا أن يدخله مجال الفن ولكنه أصر علي ذلك وكان يحفظ أغاني أبيه سرًا حتي فاجأ أبيه يوم عيد ميلاده وغنى أمام أبيه وأصدقائه اغنية "كتاب حياتي" وأعجب به الجميع".

وفاة حسن الأسمر

كشفت زوجة حسن الأسمر سر عن يوم وفاته، وقالت خلال لقائها مع برنامج "الوسط الفني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز على قناة "الحدث اليوم “ في يوم وفاته كان نازل يصلي ويقابل واحد صاحبه وابنه حاول يروح معاه لكن رفض واتأخر واتصلت عليه قالي أنا بجيب زبادي وجاي”.

وتابعت "وبعد كدا اتأخر واتصلت عليه لقيت التليفون مقفول وكلمني حد قالي إنه في العباسية واتصلت عليه قالي أنا جاي ورجع البيت شغل التليفزيون ولقيت عنيه حمرا وهو كان مهمل في دوا الضغط".

وأضافت السيدة لبنى “الساعة 6 الصبح لقيته ماسك قلبه وبيجري في الشقة وطلعت بيه على أقرب مستشفى وكلمت مدير أعماله وروحنا مستشفى تانية وكلمت أخواته ”.