إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مصير أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد تحرك السولار.. فيديو

الخبز المدعم
الخبز المدعم
البهى عمرو

يتابع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، جميع التصريحات الخاصة بأسعار السلع الغذائية، وذلك بعد تحرك أسعار المواد البترولية، والكثيرة يبحث هل سترتفع الأسعار أم ستظل ثابتة، وأن من ضمن السلع التي تشغل بال المواطنين سعر الخبز المدعم والسياحي، وسعر الخضروات والفاكهة.

وفي البداية رد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، على الموضوعات المثارة، بخصوص الخبز، وقال إن متوسط تكلفة إنتاج رغيف الخبز التمويني تبلغ 162 قرشًا، وذلك بعد رفع سعر السولار، ويباع بـ 20 قرشًا، وبالتالي هناك فارق 142 قرشًا يمثل قيمة الدعم للرغيف الواحد. 

الخبز

وأوضح أن قيمة الدعم في الموازنة تبلغ 116 مليار جنيه، تمثل 72% من التكلفة الإجمالية لدعم السلع التموينية إجمالًا" أن الدولة سوف تتحمل فارق تكلفة الإنتاج عن ارتفاع السولار، والمقدّر بنحو 1.1 مليار جنيه سنويًا، ليبقى رغيف الخبز مدعومًا بنحو عشرين قرشًا.

الوقود

وكشف أنه لا يوجد أي تغيير في نظام صرف الخبز أو المقررات التموينية ضمن منظومة الدعم السلعي. الوزير قال: لا يوجد أي تغيير في صرف مقررات التموين في منظومة الدعم السلعي، وأن هناك مذكرة مرسلة من الشعبة العامة للمخابز، حول إعادة النظر في تكاليف إنتاج الخبز التمويني وأنه جاري دراسة المقترح المقدم من الشعبة بشأن تكلفة الخبز.

الخبز

لامساس بأسعار الخبز التمويني

 

وفي نفس السياق قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية إنه بالرغم من التوقعات بارتفاع أسعار الخبز السياحي بنسب 10-15% بعد رفع أسعار المحروقات؛ لكن لامساس بأسعار الخبز التمويني البلغ سعر الرغيف 20 قرشاً.

زيادة في أسعار السولار 


وأضاف "جرت العادة من الحكومة أن تتحمل التأثيرات وتمتصها حتى لايمس الخبز المدعوم وأصبح برتوكول أي زيادة في أسعار السولار تتحملة الدولة كاملا، وجرت العادة أن يصدر بيانا من الحكومة بهذا الشان بعد رفع أسعار السولار وأن تعلن تحملها لفارق رفع أسعار السولار وتعوض صاحب المخبز بأثر رجعي منذ قرار رفع السعر بفارق التكلفة أي جنيه أتدفع بعد زيادة المحروقات بناخده نقدي".

وكشف "صبري" في معرض تعليقه على تكلفة إنتاج خبز التموين أن الشعبة تواصلت مع وزير التموين بمذكرة حول تكلفة إنتاج خبز التموين وأن الوزير  كلف لجنة ببحث الأمر وننتظر رداً من الحكومة في غضون عشرة أيام قائلاً: "طلبنا إعادة النظر في تكلفة الخبز المدعم كل حاجة غليت وكل مدخلات الانتاج زادت وإحنا معنا تكلفة ثابتة حيث تبلغ التكلفة حاليا 390 جنيهاً في الجوال ونحن نطالب 450 جنيها للجوال لثلاثة أنواع  من أنواع من  الخبز".


لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة وعدت الشعبة بأن يتم النظر في الأمر خلال أكتوبر الجاري قائلاً: “نتمنى يخرج خبر سعيد لاصحاب المخابز وأنا بتكلم عن تكلفة الانتاج وليس سعر الخبز التمويني لأنه لامساس بسعره”.

الخضر والفاكهة

وكشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تأثيرات رفع أسعار المحروقات على أسعار الخضر والفاكهة، قائلاً: “الموسم الزراعي الشتوي انتهى، حيث تمت زراعته ونزل إلى الأسواق، لكن المشكلة تكمن في تكلفة النقل من حي لآخر ومن محافظة لأخرى، لأن نقل الخضر والفاكهة يعتمد كليًا على السولار”.

زيادات سعرية طفيفة


وتوقّع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن تكون هناك زيادات سعرية طفيفة نتيجة عامل النقل.

وقاطعته الحديدي قائلة: "طفيفة يعني كام؟"، ليرد النجيب: “حوالي 25 قرشًا داخل أحياء القاهرة الكبرى، و50 قرشًا في المحافظات”.


وأضاف: “المشكلة الوحيدة ستكون في تكلفة الإنتاج للموسم القادم، لأن جميع مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية والماكينات تعتمد على السولار، ومن ثم من المتوقع ارتفاع تكلفة الإنتاج وتأثيرها على السعر النهائي، الذي يبدأ في أبريل القادم، أما الموسم الشتوي الحالي فلن يتأثر، لأنه انتهى بالفعل ونزل إلى الأسواق”.

