منة شلبي: النجاح دايما يكون بالصدفة ولا علاقة لذلك بالاجتهاد
ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام؟
أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن
ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون
اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهمة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
توك شو

شعبة المخابز: تقدمنا بمذكرة لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز التمويني

الخبز
الخبز
محمد البدوي

قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية إنه بالرغم من التوقعات بارتفاع أسعار الخبز السياحي بنسب 10-15% بعد رفع أسعار المحروقات؛ لكن لامساس بأسعار الخبز التمويني البلغ سعر الرغيف 20 قرشاً.

زيادة في أسعار السولار 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "جرت العادة من الحكومة أن تتحمل التأثيرات وتمتصها حتى لايمس الخبز المدعوم وأصبح برتوكول أي زيادة في أسعار السولار تتحملة الدولة كاملا".


أردف: "جرت العادة أن يصدر بيانا يوم الاثنين من الحكومة بهذا الشان بعد رفع أسعار السولار وأن تعلن تحملها لفارق رفع أسعار السولار وتعوض صاحب المخبز بأثر رجعي منذ قرار رفع السعر بفارق التكلفة أي جنيه أتدفع بعد زيادة المحروقات بناخده نقدي".


وكشف "صبري" في معرض تعليقه على تكلفة إنتاج خبز التموين أن الشعبة تواصلت مع وزير التموين بمذكرة حول تكلفة إنتاج خبز التموين وأن الوزير  كلف لجنة ببحث الأمر وننتظر رداً من الحكومة في غضون عشرة أيام قائلاً: "طلبنا إعادة النظر في تكلفة الخبز المدعم كل حاجة غليت وكل مدخلات الانتاج زادت وإحنا معنا تكلفة ثابتة حيث تبلغ التكلفة حاليا 390 جنيهاً في الجوال ونحن نطالب 450 جنيها للجوال لثلاثة أنواع  من أنواع من  الخبز".


لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة وعدت الشعبة بأن يتم النظر في الأمر خلال أكتوبر الجاري قائلاً: “نتمنى يخرج خبر سعيد لاصحاب المخابز وأنا بتكلم عن تكلفة الانتاج وليس سعر الخبز التمويني لأنه لامساس بسعره”.

