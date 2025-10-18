رئيس شعبة المخابز: زيادة الوقود لن تؤثر على سعر الخبز المدعم

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة أسعار البنزين والسولار التي أُعلنت مؤخرًا لن تؤثر على سعر الخبز المدعم المخصص للمواطنين على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتحمل فروق تكلفة الإنتاج لضمان استمرار الدعم واستقرار الأسعار.

وأوضح غراب فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا، دون أي تعديل، مؤكدًا أن وزارة التموين تتكفل بدعم المنظومة بشكل كامل حتى لا يتأثر المواطن البسيط بارتفاع تكاليف النقل أو التشغيل بالمخابز. وأضاف أن الحكومة تعمل على تغطية فارق التكلفة الناتج عن زيادة أسعار الوقود من خلال مخصصات الدعم المقررة في الموازنة العامة.

وفي المقابل، أشار رئيس شعبة المخابز إلى أن الخبز الحر – مثل الخبز السياحي والفينو – قد يشهد زيادات طفيفة في أسعاره خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة والنقل والدقيق، متوقعًا أن تتراوح الزيادة بين 10 و15٪ حسب نوعية المنتج وتكلفة التشغيل في كل مخبز.

وشدد غراب على أن تحديد أي زيادات في أسعار الخبز الحر لن يتم إلا بعد متابعة دقيقة للأسواق وتكلفة الإنتاج الفعلية، مؤكدًا أن الشعبة تتابع التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال الزيادة في أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، والحفاظ على توازن السوق واستقرار منظومة الخبز في مصر.