الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة “ورك شوب تكنولوجي” الصينية
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
توك شو

رئيسة وزراء إيطاليا: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل لاستقرار الشرق الأوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وتحت عنوان “المتحف المصري بالقاهرة وإيطاليا: حكاية علاقة خاصة”، افتتح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير الدكتور أغوستينو باليزي، سفير إيطاليا بالقاهرة، معرضًا مؤقتًا للصور حول مقبرة الملكة نفرتاري.

يقام المعرض تحت عنوان “نفرتاري: إحياء جمال أجمل الجميلات – المقبرة وتاريخها”، وذلك بالقاعة 7 بالدور العلوي بالمتحف المصري بالتحرير، على أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أشهر.

مقبرة الملكة نفرتاري

يأتي هذا المعرض ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها المتحف احتفالاً بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا في مجال العمل الأثري، والتي تمتد لعقود من التعاون البحثي والعلمي والمشاريع المشتركة.

وشهد الافتتاح حضور عدد من كبار الشخصيات، من بينهم الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري، إلى جانب نخبة من المسؤولين وخبراء الآثار من مصر وإيطاليا.


 


 

وزراء إيطاليا إيطاليا الشرق الأوسط الأمن والاستقرار

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

القصبي: نستهدف مناقشة بحث حول قضية التمكين الاقتصادي كمدخل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية

النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

نائبة: ملف حماية الأطفال يجب أن يُفتح بقوة في ظل الأحداث الأخيرة ببعض المدارس

عاصم سليمان الأمين المساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية

عاصم سليمان: جائزة شجرة الزيتون للرئيس السيسي تكريم يليق بقائد استثنائي ورمز للسلام

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

