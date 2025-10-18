15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

كشف خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تأثير قرار رفع أسعار المحروقات على الخبز السياحي، قائلاً: “بالنسبة للخبز السياحي، فإن معادلة السوق تتحدث عن تحريك سعر المحروقات بما فيها السولار، وهو العنصر الأهم، حيث يصاحبه زيادة في عدد من مدخلات الإنتاج مثل الخميرة ونقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز ونقل العمالة”.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “هناك زيادة في أسعار الخبز السياحي نهاية الأسبوع الجاري بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%، مع ترجيح نسبة 10%”.

زيادة أسعار السولار

وكشف أنه مع زيادة أسعار السولار يتزامن ذلك مع تراجع في أسعار الدقيق منذ شهر، حيث إن معدلات الأسعار في منحنى هبوطي، بالإضافة إلى اقتراب موسم الحصاد وتراجع سعر صرف الدولار، معلقاً: “دي عوامل بتخلي الزيادة المتوقعة مش كبيرة، وإن فيه ثبات في الأسعار بنسبة كبيرة”.



واصل قائلاً: "مثلاً الرغيف أبو جنيه ونصف"؛ فقاطعته الحديدي قائلة: "مافيش رغيف عيش بسعر جنيه ونصف، كله بيبدأ من 2 جنيه"، ليرد: “موجود أبو جنيه ونص في مناطق معينة، لكن خلينا نتكلم عن أبو 2 جنيه، وأنا أرى أن يكون سعره بعد زيادة المحروقات 2.25 جنيه، وليس 2.5 جنيه”.



وكشف أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية في طليعة المحافظات التي بها مخابز سياحية تعتمد على الغاز، وهي عوامل ترجح ثبات الأسعار نسبيًا وعدم وجود طفرات سعرية.