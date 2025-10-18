قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
وزيرة التضامن: استراتيجية حقوق الإنسان إطار لتحويل المبادئ المبادئ الدستورية لخطط ملموسة
على الهواء مباشرة.. لحظات رحيل زعيم المعارضة الأرجنتينية بأزمة قلبية
عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة البوكمال بريف دير الزور وأنباء عن وقوع إصابات
لميس الحديدي: إيه المشكلة في بقاء جزء من المحروقات مدعوم لحماية الطبقة المتوسطة؟
فيلم أم كلثوم في ثالت أيام مهرجان الموسيقى العربية
هل السوق العقاري يشهد حالة ركود في مصر؟ هاني جنينة يجيب
توك شو

لميس الحديدي عن زيادة المحروقات: هل وصلنا للسعر العادل للتكلفة؟

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار تحريك أسعار المحروقات على جميع أنواعها من بنزين وسولار بزيادة قدرها 2 جنيه، قائلة: "لا حديث في مصر يعلو فوق حدث رفع أسعار المحروقات وتأثيرها على الناس، وهو خبر ليس جديدًا لأن الحكومة أعلنت عنه من قبل، وكنا في انتظار اجتماع لجنة التسعير".

 أسطوانة البوتاجاز المنزلي

وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: "أسعار بنزين 95 ارتفعت بمقدار 10.5%، وصولًا للسولار الذي ارتفع بنسبة 12.9%، بينما ارتفع غاز السيارات بنسبة 43%، كما زادت أسطوانة البوتاجاز المنزلي بمقدار 25 جنيهًا، والتجاري بمقدار 50 جنيهًا، والمهم هو: هتوصل للناس بكام؟ وهذا دور الرقابة والانضباط الذي تقوم به الحكومة حتى وصولها للمستهلك".


وأكملت:"هذه الزيادات كانت كبيرة ولم تكن ضعيفة، وهي الزيادة الثانية في عام 2025، ليكون إجمالي الزيادات في البنزين والسولار 4 جنيهات".


وقالت الحديدي إن الزيادة الأخيرة كانت كبيرة وسوف تؤثر على خدمات كثيرة مثل المواصلات وأسعار السلع، مضيفة: "سوف نشهد أرقام أخرى فى معدلات التضخم بعد تراجعه مؤخرًا".


وطرحت الحديدي عددًا من الأسئلة قائلة: "بيان الحكومة قال إنه لا توجد زيادة لمدة عام قادم، وهو ما يتناقض مع حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي قال إن الزيادة في أكتوبر ستكون آخر زيادة كبيرة، فهل هذا يعني أنه ربما بعد عام من الآن نشهد زيادات أخرى صغيرة؟".


وتابعت: "هل بهذه الأرقام وصلنا لسعر عادل أو سعر التكلفة للبنزين والغاز وأصبحا غير مدعومين؟ محتاجين الحكومة ترد علينا: ما هو السعر العادل وما هو سعر التكلفة؟ علشان الناس تبقى فاهمة، بينما تلتزم الحكومة بدعم السولار وأسطوانة البوتاجاز".


وأكملت الحديدي تساؤلاتها قائلة: "رئيس الوزراء قال في وقت سابق إنه لو ظل سعر برميل البترول عند معدل 72 دولارًا وسعر الصرف كما هو – وكان حينها 50 جنيهًا للدولار – فلن تكون هناك زيادات، والحقيقة أن أسعار البترول انخفضت عالميًا إلى 61 دولارًا للبرميل، والجنيه تحسّن أمام الدولار وأصبح ما بين 47.5 و48 جنيهًا، محتاجين نفهم ما هو منطق الحكومة في تلك الزيادة؟ المنطق هو تحسين الأداء المالي للموازنة وتوفير موارد وحيز مالي للإنفاق".

لميس الحديدي أسعار المحروقات المحروقات غاز السيارات سطوانة البوتاجاز أسطوانة البوتاجاز المنزلي السولار

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

البابا تواضروس

رئيس الأساقفة يشارك في احتفال المئوية لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون|صور

وزيرا خارجيتي مصر والجزائر يؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات

رانيا المشاط

وزيرة التخطيط: مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار

بالصور

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

