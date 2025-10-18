قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. هل يؤثر على ثمن الخضروات والفاكهة بالأسواق؟

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
شيماء مجدي

ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر على جميع نواحى الحياة ، وأهم مايشغل بال المواطنين الآن هى أسعار المنتجات ، وبالتالى ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق ، بسبب زيادة تكلفة إنتاجها، فكل المستلزمات الزراعية كالأسمدة والمبيدات يعتمد إنتاجها على المحروقات . 

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

وفى هذا الصدد ، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار المحروقات البنزين والسولار سيؤثر بالفعل على أسعار جميع السلع ومن بينها الخضروات والفاكهة، حيثُ أنه من المتوقع زيادة أسعارها مابين 10 لـ 20 % ، وذلك نتيجة لارتفاع المستلزمات الزراعية كالأسمدة وغيرها .

وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن الآلآت الزراعية تعتمد علي المحروقات مما يضيف تكلفة أيضًا على المحاصيل من ناحية ، وعبء على المزارعين من ناحية أخري .

وطالب “نقيب الفلاحين” الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات مضادة للتقليل من اضرار هذا القرار الذي قد يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع التصخم بما لا يصب في المصلحه العامه والتي تهدف لتنمية القطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين والتخفيف علي المواطنين.

 لايوجد ارتفاع فورى للمنتجات الزراعية

 

وأضاف أن الارتفاع أيضا للخضروات والفاكهة يعتمد على آلية العرض والطلب بالأسواق ، وبالتالى  زيادة أسعار السولار والبنزين لن يؤدي بالضرورة الي ارتفاع فوري لاسعار المنتجات الزراعية.

كما ناشد حسين أبوصدام  بسرعة تسعير اجرة الجرارات الزراعية  والمعدات الزراعية الاخري والتي تعمل في حرث وفج وتسوية الأراضي الزراعية لتجهيزها للزراعه وكذلك التي تنقل الاسمده العضويه للحقول كذلك اجرة سيارات النقل التي تنقل المستلزمات والمنتجات الزراعية والعمال حتي لا يستغل اصحاب الجرارات والمعدات الزراعية الاخري .

 قال حسين عبدالرحمن أبوصدام إن قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية وخاصة السولار والبنزين يقلق ويزعج المزارعين ويتسبب في زيارة حجم الاعباء عليهم في ظل زيادة اسعار مدخلات الإنتاج الاخري من أسمدة وتقاوي ومبيدات مع قلة الانتاج وتدني اغلب أسعار المنتجات الزراعية ، لافتا إلى أن زيادة اسعار السولار والبنزين لا يصب في مصلحة القطاع الزراعي.

وأضاف أبوصدام  أن زيادة اسعار المنتجات البترولية وخاصة (السولار وبنزين 80) صباح اليوم بنحو جنيهين سوف يتسبب في زيادة تكلفة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية ويزيد من المصاريف التشغيلية الاخري سواء (ري وحرث وجني أو كافة المعاملات الزراعية الاخرى) التي تستخدم فيها الالات والمعدات التي تعمل بالوقود مما يفاقم مشاكل الفلاحين ويزيد معاناتهم.

وأشار أبوصدام أنه رغم تبريرات الحكومة للزياده وتثبيتها لاسعار المنتجات البترولية بحد ادني لمدة عام في محاولة منها لتخفيف حدة المشكلة، إلا أن ذلك لا يرضي المزارعين ويطالبون الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات مضادة للتقليل من اضرار هذا القرار الذي قد يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع التصخم بما لا يصب في المصلحه العامه والتي تهدف لتنمية القطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين والتخفيف علي المواطنين.

أسعار المحروقات البنزين السولار الفلاحين أسعار البنزين أسعار السولار نقيب الفلاحين أسعار الخضروات والفاكهة أسعار المنتجات البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشر المرأة والمنوعات | الفرق بين البيض البني والأبيض وأيهما أفضل صحيا؟.. ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في افتتاح مهرجان الجونة

شاتوه كراميل

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل شاتوه الكراميل بالخطوات

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد