قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة ٢ جنيه للتر.. رسميا رفع أسعار البنزين والسولار
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. انهيارات ومخاوف من توابع جديدة
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تجاوز الـ 5700 .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيب
1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف الوجه الخفي لمعاملة الأسرى بسجون الاحتلال
كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
عاودت الانخفاض.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق
كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
معتز الخصوصي

يبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار الخضروات والفاكهة ، باعتبارها تمثل سلع أساسية في حياته اليومية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17 أكتوبر في سوق العبور.

أولا الخضروات:

الطماطم

سعر كيلو الطماطم من 7.5 إلى 17.5 جنيه.

البطاطس

سعر كيلو البطاطس من 4 إلى 13 جنيه.

البصل الأحمر

سعر كيلو البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات.

الكوسة

سعر كيلو الكوسة من 9 جنيهات إلى 17 جنيها.

ثانيا: الفاكهة

برتقال بلدي

سعر كيلو العنب البرتقال البلدي من 10 جنيها إلى 14 جنيها.

برتقال سكري

سعر كيلو البرتقال السكري من 10 جنيها إلى 15 جنيها

عنب بناتي أحمر

سعر كيلو العنب البناتي الأحمر من 17 جنيها إلى 25 جنيها.

عنب كرمسن

سعر كيلو العنب الكرمسن من 30 جنيها إلى 40 جنيها.

الخضروات الفاكهة سوق العبور أسعار الخضروات والفاكهة كيلو الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

بالأسماء.. ننشر أسماء المترشحين على دائرتي محافظة دمياط بـ انتخابات مجلس النواب

ننشر أسماء المرشحين على دائرتي محافظة دمياط بـ انتخابات مجلس النواب

بالأسماء.. ننشر أسماء المترشحين على دوائر محافظة أسيوط بـ انتخابات مجلس النواب

ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة أسيوط بـ انتخابات مجلس النواب

بالأسماء.. ننشر أسماء المترشحين على دائرتي محافظة جنوب سيناء بـ انتخابات مجلس النواب

ننشر أسماء المرشحين على دائرتي جنوب سيناء بـ انتخابات مجلس النواب

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد