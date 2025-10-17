كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

يبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار الخضروات والفاكهة ، باعتبارها تمثل سلع أساسية في حياته اليومية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17 أكتوبر في سوق العبور.

أولا الخضروات:

الطماطم

سعر كيلو الطماطم من 7.5 إلى 17.5 جنيه.

البطاطس

سعر كيلو البطاطس من 4 إلى 13 جنيه.

البصل الأحمر

سعر كيلو البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات.

الكوسة

سعر كيلو الكوسة من 9 جنيهات إلى 17 جنيها.

ثانيا: الفاكهة

برتقال بلدي

سعر كيلو العنب البرتقال البلدي من 10 جنيها إلى 14 جنيها.

برتقال سكري

سعر كيلو البرتقال السكري من 10 جنيها إلى 15 جنيها

عنب بناتي أحمر

سعر كيلو العنب البناتي الأحمر من 17 جنيها إلى 25 جنيها.

عنب كرمسن

سعر كيلو العنب الكرمسن من 30 جنيها إلى 40 جنيها.