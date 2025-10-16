أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 حركة بيع وشراء نشطة، مع استقرار واضح في أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة، نتيجة وفرة المعروض المحلي وتنوع مصادر الإنتاج بالمزارع والصوب الزراعية المنتشرة بمراكز المحافظة، في ظل رقابة مستمرة من الجهات المعنية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار الخضراوات اليوم في الوادي الجديد:

الطماطم: 20 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: 15 جنيهًا

البصل: من 20 إلى 25 جنيهًا

الفلفل: 20 جنيهًا

الملوخية: 20 جنيهًا

الجزر: من 20 إلى 25 جنيهًا

الفاصوليا: من 25 إلى 30 جنيهًا

الباذنجان البلدي: من 20 إلى 25 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم:

الرمان: من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام

التين: من 35 إلى 40 جنيهًا

المانجو: من 40 إلى 60 جنيهًا حسب النوع والحجم

الكانتالوب: من 30 إلى 40 جنيهًا

التفاح المستورد: من 50 إلى 60 جنيهًا

الكمثرى: من 40 إلى 50 جنيهًا

ويؤكد استقرار الأسعار نجاح جهود المحافظة في تطبيق نظم الري الحديث والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية التي ضمنت وفرة الإنتاج على مدار العام، إلى جانب الدعم الحكومي المتواصل للمزارعين من خلال المبادرات القومية لتنمية الواحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتُعد محافظة الوادي الجديد نموذجًا زراعيًا متميزًا في صحراء مصر الغربية، بفضل مواردها الطبيعية ومناخها المعتدل وتربتها الخصبة، ما جعلها من أهم المحافظات المصدّرة للخضر والفاكهة، ومركزًا متناميًا لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

وتتميز محافظة الوادي الجديد بكونها من أكبر المحافظات الزراعية في مصر رغم طبيعتها الصحراوية، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة زراعية كبيرة بفضل مشروعات الري الحديث والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية والمزارع المتكاملة.

وأسهمت هذه الجهود في تحقيق وفرة في إنتاج الخضر والفاكهة على مدار العام، مما ساعد على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما وفرت تلك المشروعات آلاف فرص العمل للشباب، ودفعت عجلة التنمية الريفية بالمراكز المختلفة.

وتعمل المحافظة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري على دعم المزارعين فنيًا ولوجستيًا لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي في الواحات.