الجاليات المصرية تحتشد أمام مقر إقامة الرئيس السيسي في بروكسل

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث احتشدت الجاليات المصرية في أوروبا أمام مقر إقامة الرئيس السيسي في بروكسل .

وذلك للترحيب بوصوله للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى المقرر عقدها غدا.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى المطار العسكري في بروكسل، وذلك في مستهل زيارة سيادته إلى مملكة بلجيكا، التي سوف يشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى يوم ٢٢ أكتوبر الجاري، حيث كان في استقبال سيادته لدى الوصول نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الأوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل.