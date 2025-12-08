زلزال تركيا| البحوث الفلكية: الهزة كانت ضعيفة وإحساس المواطنين قارب إحساس الميكنة الحديثة

كشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل جديدة بشأن الهزة الأرضية التي ضرب أنطاليا التركية.



وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأثنين، إن هذا الزلزال كان ضعيف للغاية في مصر والشعور به في مصر كان ضعيف للغاية وتم في جنوب غرب تركيا على بعد كبير عن مصر وفي أعماق كبيرة

وأضاف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه المنطقة في تركيا تعرف بأنها منطقة نشاط زلزالي وهذا الأمر ليس مفاجأ في هذه المنطقة المعروف عنها حدوث زلازال، متابعا أن :"زلزال تركيا الذي يدعى أنه شعر به المصريون ضعيف.. والهزة كانت ضعيفة وإحساس المواطنين قارب إحساس الميكنة الحديثة".