سامي مغاوري لـ "صدى البلد": الجزء الخامس من اللعبة مليء بالمفاجآت

كشف الفنان سامي مغاوري في تصريح خاص لـ صدى البلد، عن كواليس مشاركته في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، مؤكداً أن التصوير أوشك على الانتهاء، وأن هناك مفاجآت قوية في هذا الموسم لم تظهر في الأجزاء السابقة.

قال مغاوري: "قاربنا على الانتهاء من تصوير الجزء الخامس من اللعبة، وفاضل أيام ونكون خلّصنا تصوير كل المشاهد. الموسم ده مختلف تماماً، فيه مفاجآت حقيقية للجمهور، سواء في الأحداث أو في ضيوف الشرف اللي هيظهروا لأول مرة."

و أضاف "الجو العام في التصوير ممتع جداً، إحنا فريق العمل بقينا عيلة واحدة، وبنشتغل بحب حقيقي، وده سر نجاح اللعبة من أول جزء. الكوميديا لسه موجودة، بس كمان في دراما ومواقف جديدة الناس هتحبها."

وأكد أن العمل يُعرض خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الطرح النهائي بعد الانتهاء من التصوير والمونتاج. كما وجّه الشكر للجمهور قائلاً:

"بشكر كل جمهور اللعبة اللي بيتابعنا من أول يوم، وبوعدهم إن الجزء الخامس هيكون على قدّ التوقعات.. استنونا قريب جدًا."

بطولة: هشام ماجد، شيكو، سامي مغاوري، مي كساب، محمد ثروت، ميرنا جميل، أحمد فتحي.