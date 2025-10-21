قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليست مجرد مشاعر عابرة.. أمين الفتوى يوضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

محبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست مجرد شعور عابر أو تقليد اجتماعي، بل هي من أعمق وأصدق تعابير الإيمان التي جُعلت جزءًا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. 

في زمن تتداخل فيه المفاهيم وتختلف التفسيرات، يأتي دور علماء الدين في توضيح أن محبة أهل البيت هي من أوامر الله ورسوله، وأنها تعكس الصدق في الإيمان والالتزام بالمنهج النبوي القويم.

الله تعالى وصف أهل البيت بأنهم أطهر خلقه بعد النبي

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى وصف أهل بيت النبي بأنهم "أطهر وأنقى خلق بعده"، مستشهدًا بالآية الكريمة: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا». وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بالمودة في القربى، وهو ما يعني محبة أهل البيت والتعلق بهم.

المحبة الحقيقية تظهر في الأفعال لا الأقوال فقط

أوضح الشيخ الطحان خلال حلقة برنامج "مع الناس" أن المودة في قوله تعالى «إلا المودة في القربى» تعني الحب العملي الصادق، وهو أن يُظهر المسلم حبه لأهل البيت بالإحسان إليهم وتعظيم قدرهم، وليس مجرد قول لفظي بلا عمل. فالحب الحقيقي يتطلب التقدير والاحترام والتمسك بسيرتهم وأخلاقهم.

النبي وأهل بيته.. مثال للمودة والرحمة

ذكر الشيخ محمود الطحان أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل بيته، مثل قوله عن فاطمة رضي الله عنها: «فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها»، وقوله عن الحسن والحسين: «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما». وأكد أن محبة أهل البيت هي عبادة تقرب العبد إلى الله وتعزز الإيمان.

محبة أهل البيت منهج أصيل للسنة بعيدًا عن الغلو والتشيع

نبه أمين الفتوى إلى أن محبة أهل البيت ليست حكرًا على فريق بعينه ولا تعني الانتماء إلى مذاهب بعينها مثل التشيع، بل هي منهج أصيل في أهل السنة والجماعة، حيث كان السلف الصالح يجلّون أهل البيت ويحترمونهم دون غلو أو إفراط.

الاحتفال بذكرى أهل البيت تعبير عن محبة النبي وتعظيمهم

أكد الشيخ محمود الطحان أن الاحتفال بذكرى مولد سيدنا الحسين رضي الله عنه وغيره من أهل البيت هو تعبير مشروع عن المحبة والمودة التي أمر بها الإسلام، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال هو من تمام الاتباع ولا يعد من الابتداع.

العقيدة الإسلامية الشيخ محمود الطحان دار الإفتاء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في مصر ختام اليوم الثلاثاء

رانيا المشاط

التخطيط: جامعة القاهرة أول من أطلقت استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي بمصر وأفريقيا

الاحصاء

الإحصاء: 11.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي

بالصور

في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

المزيد