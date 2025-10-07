معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير في السيدة زينب.

تفاصيل القضية



وكشفت التحريات أن شخصين يقومان بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهما على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية المنسوبة إلى جهات مختلفة، كما روجا لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهم.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على هاتفين محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد ممارستهما لهذا النشاط غير المشروع.