مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق

تخلص طالب بالإعدادية من حياته شنـ.ـقا بسبب معاقبة والدته له وسحب هاتفه المحمول منه لرفضه الذهاب إلى المدرسة بالوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق، يفيد العثور على جثة طالب بالمرحلة الإعدادية، داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طالب رفض التوجه للمدرسة، ومنعه أسرته من استخدام هاتفه، مما أسفر عن إصابته بأزمة نفسية، دفعته للانتحار بشنق نفسه داخل إحدى الغرف.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.