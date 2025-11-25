قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

سلامة داود يثمن جهود إجراء أول عملية قلب مفتوح بمركز القلب بجامعة الأزهر

الدكتور سلامة داود يزور مركز القلب بجامعة الأزهر
الدكتور سلامة داود يزور مركز القلب بجامعة الأزهر
أحمد سعيد

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالتميُّز الذي يحققه المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بالجامعة برئاسة الدكتور علي الأمين، مدير المركز، اليوم تلو الآخر. 

جاء ذلك خلال زيارته قبل قليل إلى المركز؛ للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الصحية به، والذي صادف قيام الدكتور الحسيني جميل، رئيس أقسام جراحة القلب والصدر السابق بكلية الطب بالقاهرة رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، وفريق عمله بإجراء أول عملية قلب مفتوح بالمركز لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعاني من ضيق شديد متكلس بالصمام الأورطي وقصور بالشرايين التاجية وضعف فى عضلة البطين الأيمن من القلب وتم إجراء عملية استبدال الصمام الأورطي وترقيع الشرايين التاجية للمريض. 

الدكتور سلامة داود يشيد بجهود مركز القلب بجامعة الأزهر

وأعرب الدكتور سلامة داود عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يعزز مكانة مركز القلب بالجامعة، ويجعله قبلة طبية تقدم خدمات صحية بمستوى راقٍ يفوق المستشفيات الخاصة والاستثمارية. 

ووجه الدكتور سلامة داود، الشكر والتقدير لفريق العمل الذي قام بإجراء عملية القلب المفتوح برئاسة الدكتور الحسيني جميل، والتي استغرقت نحو ثماني ساعات. 

كما قدمت أسرة المريض، الشكر والتقدير إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على توفير الخدمة الطبية بشكل متميز داخل مركز القلب. 

وعبرت الأسرة عن سعادتها بقيام فريق طبي متميز بإجراء العملية الجراحية برئاسة قامة علمية كبيرة وهو الدكتور الحسيني جميل وفريق العمل الذي ضم الدكتور بهاء عبد الجواد، رئيس أقسام جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عفيفي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة، والدكتور هيثم عبد المعطي، والدكتور عبد الله سامي، والدكتور أحمد جمال، والدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور محمود زيدان، والدكتور حسام السيد، والدكتور محمد خليفة.

