رهام سلامة تعرض تجربة مرصد الأزهر لتحصين عقول الأطفال ضد التطرف باجتماع اليونسكو

عرضت الدكتورة رهام عبد الله سلامة، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تجربة المرصد في بناء السلام وتحصين عقول الأطفال ضد الأفكار المتطرفة، خلال مشاركتها في ملتقى اليونسكو بالقاهرة، الذي استهدف إعداد خارطة طريق إقليمية لتفعيل توصية اليونسكو بشأن التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

تجربة مرصد الأزهر في بناء السلام وتعزيز الفكر النقدي لدى الأطفال

وتم تنظيم الملتقى من قبل المكتب الإقليمي لليونسكو بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في العالم العربي. وقد شاركت الدكتورة رهام كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية حول "تمكين الأثر في المنطقة العربية: الشراكات والممارسات".

وخلال الجلسة، عرضت الدكتورة رهام تجربة المرصد في بناء السلام وتعزيز الفكر النقدي لدى الأطفال، مشيرة إلى جهود الأزهر كأقدم مؤسسة تعليمية في العالم في ترسيخ قيم التفكير النقدي. ونقلت عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تحيته للمشاركين، مؤكدة على الدور التربوي للمرصد في مواجهة محاولات تشويه المفاهيم الدينية. كما أشارت إلى كتابين عن الثقافة الإسلامية يُدرّسان لطلاب المدارس كنموذج لبناء العقول وتوضيح جوهر الثقافة الإسلامية.

وأوضحت الدكتورة رهام أن المرصد يعمل بعدة لغات، حيث أن معظم المسلمين حول العالم لا يعرفون العربية، مشيرة إلى أن الجماعات التكفيرية استهدفت الأطفال عبر محتوى مشوّه حتى في المواد التعليمية، باستخدام صور لمتفجرات وآليات عسكرية. إلا أن المرصد واجه هذه الأفكار بخطاب علمي ومنهجي، عبر الرصد المستمر وتقديم الحقيقة عن الدين والهوية والوطنية للأطفال.

كما تناولت المبادرة التي أطلقها المرصد بعنوان "اعرف أكثر"، والتي لاقت إقبالاً واسعاً من الأطفال، وشملت موضوعات متعلقة بمقاصد الشريعة الإسلامية، وتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال زيارات متكررة للمدارس لبناء علاقة قائمة على أهمية التعليم والثقافة، مستشهدة بما ذهب إليه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر".

وقامت بعرض رؤيتها لخارطة الطريق الإقليمية لتفعيل توصية اليونسكو، مرتكزة على عدة عناصر رئيسية، منها: إطار عربي للثقافة الدينية المعتدلة، منصة رقمية للوعي، برامج تأهيل للمعلمين، شبكة للرصد المبكر داخل المدارس، دمج العمل التطوعي في التعليم، وصندوق لدعم المبادرات التعليمية.