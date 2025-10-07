قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس استئناف القاهرة لتهنئته ببداية العام القضائي الجديد

محمد عبدالله

استقبل اليوم القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بديوان  محكمة النقض القاضي فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.


جاء ذلك بحضور القاضى/ محمد عبد العال النائب الأول  لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي / أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي / حسام الجيزاوى نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى .
وقد صاحب سيادته وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كل من القاضي/ علي محمد عمر الهواري رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، القاضي/ إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى عضو المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، القاضي/ أحمد محمد محمد أحمد العنبيسي عضو المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة.
خلال اللقاء، نقل القاضي/ فواز إبراهيم تحيات وتهاني قضاة ومستشاري محكمة استئناف القاهرة متمنياً لجميع أعضاء السلطة القضائية عاماً قضائياً حافلاً بالإنجازات.
من جانبه، عبر القاضي/ عاصم الغايش عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة استئناف القاهرة في الفصل في القضايا بمختلف أنواعها. 
وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان دروع تذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقة بين المحكمتين ودورهما المتكامل في خدمة العدالة.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

محكمة النقض القاضي عاصم الغايش مجلس القضاء الأعلى القاضي فواز إبراهيم محمد محكمة استئناف القاهرة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

