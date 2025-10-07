قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية

الزيارة
الزيارة
إسلام دياب

قام اليوم الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، بزيارة رسمية للمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

يأتي هذا البروتوكول ليعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها، ويسهم في وضع أسس متينة للتعاون في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جهود التنمية.

ويهدف البروتوكول أيضًا إلى تيسير استفادة هيئة قضايا الدولة من العقارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يلبي احتياجاتها التوسعية المستقبلية، فضلاً عن تقديم خدمات متميزة لأعضاء الهيئة، حيث ستقدم الشركات التابعة للوزارة مجموعة من الخدمات الاستثنائية الفريدة.

وبهذه المناسبة، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة، ويعكس حرصًا كبيرًا على تذليل التحديات التي تواجه عمل الهيئة.

من جهته، أوضح المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يبرهن على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق الواحد، ويسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.

تُعد هذه الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، وتمهد الطريق لمزيد من الشراكات البناءة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وفى الختام، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.

المستشار الدكتور حسين مدكور هيئة قضايا الدولة وزير قطاع الأعمال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات

6 أكتوبر

جهاز 6 أكتوبر يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة محور 26 يوليو لتحسين السيولة المرورية

جانب من الاجتماع

مالاوي تبحث الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المناطق الحرة

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد