الداخلية تكشف تفاصيل جمع شخصين للكلاب الضالة داخل أجولة ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخرين والزعم بقيامهما بالتعدى على "الكلاب الضالة" حتى نفوقها ووضعها داخل "أجولة" ببنى سويف.

التعدى على "الكلاب الضالة"

بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وبسؤاله أفاد بقيام الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو بجمع الكلاب الضالة داخل جوال، ولدى معاتبته لهما قام أحدهما بالتعدى عليه بالسب، ونفى مشاهدته نفوق الكلاب.

أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، مقيمان بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بجمع الكلاب الضالة من الأرض الزراعية خاصتهما ووضعها داخل أجولة وإلقائها خارج الأرض الزراعية لقيام كلب بعقر والد أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.