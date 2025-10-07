قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
حوادث

آيس وأسلحة | تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة بيضاء وممارسة البلطجة بعين شمس .  

تفاصيل القضية 


تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات من مصدر سري بقيام شخصين بترويج المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهمان.

وبالتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في تحديد مكانهما وضبطهما وبتفتيشهما عثر بحيازتهما علي كمية من المواد المخدرة وزنت 700 جرام من الايس.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم العباسية معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات مخدر الآيس وأسلحة بيضاء

