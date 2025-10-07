آيس وأسلحة | تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة بيضاء وممارسة البلطجة بعين شمس .

تفاصيل القضية



تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات من مصدر سري بقيام شخصين بترويج المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهمان.

وبالتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في تحديد مكانهما وضبطهما وبتفتيشهما عثر بحيازتهما علي كمية من المواد المخدرة وزنت 700 جرام من الايس.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.