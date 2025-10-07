قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط 436 متهمًا في 380 قضية مخدرات و170 سلاحا بحملات أمنية خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى جميع مديريات الأمن في أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 380 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها 436 متهمًا.

 ضبط 380 قضية جلب مواد مخدرة

 

شملت المضبوطات كميات كبيرة من المخدرات منها أكثر من 904 كيلو جرام حشيش، و184 كيلو هيدرو، و52 كيلو هيروين، إلى جانب أنواع أخرى مثل البانجو والآيس والشابو والإستروكس والبودر وجرعات صغيرة من الفودو والأفيون، بالإضافة إلى 10522 قرص مخدر.


وفي مجال الأسلحة، تم ضبط 170 قطعة سلاح ناري بحوزة 133 متهمًا، منها بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش، إلى جانب 348 قطعة سلاح أبيض و345 طلقة نارية وخزائن متنوعة.

كما تم تنفيذ أكثر من 84 ألف حكم قضائي متنوع، فضلاً عن ضبط تشكيل عصابي ومتهمين هاربين وقائمين بأعمال بلطجة، وتم ضبط 260 دراجة نارية مخالفة و25517 مخالفة مرورية متنوعة. كما فحصت الأجهزة 64 سائقًا للكشف عن تعاطي المخدرات، وأثبتت التحاليل إيجابية 12 منهم، الإجراءات القانونية جارية، والحملات الأمنية مستمرة لضمان الأمن والاستقرار.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط 380 قضية جلب مواد مخدرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

