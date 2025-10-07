ضبط 436 متهمًا في 380 قضية مخدرات و170 سلاحا بحملات أمنية خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى جميع مديريات الأمن في أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 380 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها 436 متهمًا.

ضبط 380 قضية جلب مواد مخدرة

شملت المضبوطات كميات كبيرة من المخدرات منها أكثر من 904 كيلو جرام حشيش، و184 كيلو هيدرو، و52 كيلو هيروين، إلى جانب أنواع أخرى مثل البانجو والآيس والشابو والإستروكس والبودر وجرعات صغيرة من الفودو والأفيون، بالإضافة إلى 10522 قرص مخدر.



وفي مجال الأسلحة، تم ضبط 170 قطعة سلاح ناري بحوزة 133 متهمًا، منها بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش، إلى جانب 348 قطعة سلاح أبيض و345 طلقة نارية وخزائن متنوعة.

كما تم تنفيذ أكثر من 84 ألف حكم قضائي متنوع، فضلاً عن ضبط تشكيل عصابي ومتهمين هاربين وقائمين بأعمال بلطجة، وتم ضبط 260 دراجة نارية مخالفة و25517 مخالفة مرورية متنوعة. كما فحصت الأجهزة 64 سائقًا للكشف عن تعاطي المخدرات، وأثبتت التحاليل إيجابية 12 منهم، الإجراءات القانونية جارية، والحملات الأمنية مستمرة لضمان الأمن والاستقرار.