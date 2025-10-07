ضبط شخص يبيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات المشفرة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص يدير محلًا في دائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية، لبيعه أجهزة "ريسيفر" مخصصة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بشكل غير قانوني.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بذلك بالاشتراك مع مالك المحل لتحقيق مكاسب مالية.

تم ضبط عدد من أجهزة الريسيفر المختلفة محملة ببرامج غير مرخصة، وعدد من القطع الخاصة بربط الأجهزة بالإنترنت، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.