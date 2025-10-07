تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى لـ21 أكتوبر

أجلت محكمة شمال الجيزة، دعوى التعويض المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلى بمبلغ 5 ملايين جنيه على إثر الأضرار، التى لحقت به بعد حفظ البلاغ الخاص بواقعة سب لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الفريق مع الزمالك في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب فيديو الـ VAR، لجلسة 21 أكتوبر.

وقررت نيابة النزهة فى وقت سابق حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، في واقعة سبّ لاعبى البنك الأهلى خلال مباراة الزمالك، على خلفية واقعة تسريب فيديو الفار.



واستمعت نيابة النزهة لدفاع نادي البنك الأهلي، في البلاغ المقدم ضد الحكم محمد عادل، والذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، بشأن واقعة سب لاعبى فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك، لافتا إلى إنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـVAR، تبين توجيه الحكم ألفاظًا نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذى دفع النادى إلى تقديم شكوى رسمية.

واستدعت النيابة الحكم محمد عادل لجلسة تحقيق، لمواجهته بالألفاظ والاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى أقواله حول الواقعة، وبعد انتهاء التحقيقات قررت حفظ التحقيقات.

