بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق

حوادث

إسلام دياب

تنظر بعد قليل المحكمة المختصة أولى جلسات الدعوى المقدمة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق والتي تطالبه بتعويض 10 ملايبن جنيه في القضية المعروفة بتسريبات الـ VAR.

وكان قد تم تحديد جلسة 25 سبتمبر الجاري لنظر  أولى جلسات الدعوى المقدمة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق والتي تطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه في القضية المعروفة بتسريبات الـ VAR.

وتقدم دفاع الحكم الدولي محمد عادل بدعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد الإعلامي إبراهيم فايق في قضية تسريبات الـ VAR.

وتقدم الحكم الدولي محمد عادل، ببلاغين ضد شركة الـ VAR والاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التسريب الصوتي خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

قال محامي الحكم محمد عادل أنه سوف يرفع دعوى مدنية ب 10 مليون تعويض عقب صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الإعلامي ابراهيم فايق وصحفي 100 الف جنيه لكل منهما في واقعة وسريب فيديوهات غرفة الفار.

واوضح في تصريحات خاصة لصدى البلد انه، سوف يرفع دعوتين مدنيتين مفصلتين، موضحا أن الدعوى الاولى ضد الإعلامي إبراهيم فايق وسوف نطالب بتعويض مدني 10 مليون جنيه والدعوة الأخرى ضد الصحفي أحمد عبدالباسط، بمبلغ 10 مليون جنيه وذلك لاتهامها بتسريب فيديوهات غرفة الفار.

و قررت محكمة استئناف القاهرة تخفيف الحكم على   الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميا بـ"قضية تسريب الفار للغرامة 100 الف جنيه.

