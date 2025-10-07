13أكتوبر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة سرقة توك توك

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الزاوية الحمراء وذلك 13 أكتوبر .

تفاصيل القضية



تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من (عامل، ونجله– مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) بتضررهما من شخصين لاستقلالهما مركبة التوك توك قيادة الثانى لتوصيلهما لأحد الشوارع بدائرة القسم والاستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهًا ولاذا بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة) وكافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.