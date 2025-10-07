إصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل وموتوسيكل بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع صباح اليوم الثلاثاء بين تروسيكل وموتوسيكل على طريق بني عدي البحرية بجوار المساكن في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم تروسيكل و موتوسيكل على طريق قرية بني عدي البحرية ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص بكسور

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص خالد عمر قطب (17 عامًا)، كسر بالساق اليسرى، و ياسين عمر قطب (14 عامًا)، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و محمد عمر قطب (11 عامًا)، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و محمود حسين أحمد (30 عامًا)، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.