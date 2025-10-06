مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في اشتعال النيران بسيارة بأسيوط

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين في اشتعال النيران بسيارتهم بعد انقلابها بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية مدخل قرية بني زيد بمركز القوصية.

اشتعال النيران في سيارة



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اشتعال النيران في سيارة أمام مدخل قرية بني زيد ووجود وفيات ومصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة رقم 6821 ملاكي أسيوط واشتعال النيران فيها .



وأسفر الحادث عن وفاة " كيرلس ممدوح يوسف "21 عامًا، قائد السيارة، وإصابة كلا " رامي عصمت كمال"26 عامًا، و " يوسف ميلاد نظيف"24 عامًا ، جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.



