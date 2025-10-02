قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع 3 أطفال وإصابة 6 آخرين في إنقلاب ربع نقل بصحراوى أسيوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل وقع اليوم الخميس بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مدخل قرية العتامنة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط. 


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مدخل قرية العتامنة ووجود وفيات ومصابين. 

إنقلاب سيارة ربع نقل 


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل بنزلة بقرية العتامنة بالطريق الصحراوي الغربي. 

مصرع 3 أطفال


أسفر الحادث عن مصرع كلا من حسين ممدوح محمد ،10 أعوام، و مؤمن قاسم محمد ،7 أعوام، أسماء حربي سيد، 10 أعوام، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي. 


بينما أصيب كلا من يوسف قاسم شعبان، 11 عامًا، جرح قطعي بالراس 15 سم، و حسن ممدوح يوسف، 12عامًا،اشتباه ما بعد الارتجاج    ، و عبده علي دياب 13عامًا، قطعي بالراس 7سم، و هايدي حربي سيد 8 أعوام ، كدمات متفرقه بالجسم، و بسمله عادل حلمي 10 أعوام،  كدمات متفرقه بالجسم، و معتز حسين حلمي 10أعوام، كدمات متفرقه بالجسم وجرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

