مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

انهار بئر على شاب داخل منزله، اليوم السبت، بقرية عرب التتالية بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

انهيار بئر داخل منزل



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار بئر على شاب داخل منزله بقرية عرب التتالية .

انتشال جثة شاب



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ وتمكنت القوات من انتشال " محمود جمال محمود" 30 عامًا، جثة هامدة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.