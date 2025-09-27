قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم
دور جديد في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يودع الإعلام بكلمات مؤثرة
مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه
الإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر.. ونجاح توليد المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان
لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه

متهمين
متهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة ، سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات" إتجار مخدرات ، سرقة بالإكراه ، مقاومة سلطات ، سلاح نارى ") بمحافظة أسيوط ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو ، GHP ، أفيون ، هيروين ، زهرة خشخاش ، بودرة الترامادول" – أكثر من 353 ألف قرص مخدر – 110 قطعة سلاح نارى "56 فرد خرطوش ، 31 بندقية خرطوش، 21 بندقية آلية ، 2 طبنجة ") .

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (136) مليون جنيه ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .



 

الأجهزة الأمنية بؤر إجرامية مصرع عنصر جنائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

الأزهر: غياب القيم على مواقع التواصل يهدد استقرار المجتمع والأسرة

صلاة الضحى

متى ينتهى موعد صلاة الضحى؟.. الأزهر يجيب

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. رددها الآن واغتنم فضلها وحصن نفسك

بالصور

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد