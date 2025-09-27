مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة ، سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات" إتجار مخدرات ، سرقة بالإكراه ، مقاومة سلطات ، سلاح نارى ") بمحافظة أسيوط ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو ، GHP ، أفيون ، هيروين ، زهرة خشخاش ، بودرة الترامادول" – أكثر من 353 ألف قرص مخدر – 110 قطعة سلاح نارى "56 فرد خرطوش ، 31 بندقية خرطوش، 21 بندقية آلية ، 2 طبنجة ") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (136) مليون جنيه ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





