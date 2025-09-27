القبض على موظف نصب على مواطنين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – موظف بإحدى شركات الصناعات الهندسية - مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على منحهم إمتيازات خاصة من الشركة "محل عمله" عن باقى الموزعين وزيادة أرباحهم على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.